Сегодня, 07:32

Критическая ситуация с дорожно-транспортными происшествиями в регионе заставила власти пойти на решение проблемы самым кардинальным образом.

Уже в этом году в Белгородской области дороги станут «умными». Подразумевается выполнение глобального инфраструктурного проекта, который обезопасит как водителей, так и пешеходов от ДТП, связанных с объективными факторами. Например, предполагается, что, вся транспортная сеть региона будет максимально оснащена камерами видеонаблюдения, контролирующими скоростной режим, а также системой светофоров, с мигающим сигналом, предупреждающих водителей о скором появлении нерегулируемого пешеходного перехода.

Кроме того, особое внимание будет уделяться интернет-покрытию, с обязательным оповещением участников дорожного движения о нахождении поблизости учебных заведений, предприятий, где работают люди с ограниченными возможностями. К концу текущего года в Белгородской области будет поставлено 300 подобных светофоров. Далее, по итогам мониторинга специалистов, «умные дороги» станут повсеместными на всей территории Белгородской области.