Суд решил спор в проектировании железнодорожных путей к Крымскому мосту

Вчера, 23:09

АО "Ленпромтранспроект", проектировщик строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту подал в суд на субподрядчика "Крымсетьэнергопроект". Сумма составила 22 млн. руб.

Согласно материалам суда, проектировщик заказал субподрядчику проведение геологических изысканий. На основании этих изысканий была разработана проектная документация. Как выяснилось позже, субподрядчик предоставил неправильные данные, поэтому проектировщику пришлось заказывать исследования у еще трех независимых лабораторий.

На основании этого Арбитражный суд решил спор в проектировании: он постановил взыскать с субподрядчика в пользу проектировщика 20 млн рублей и еще наложить на 2 млн рублей штрафные санкции.

Ранее СМИ сообщали, что, скорее всего, проект строительства железнодорожных путей к мосту придется корректировать. Непредвиденная проблема с грунтами, по предварительным расчетам, приведет к удорожанию строительства на 3 млрд. рублей.

В Крыму планируется дополнительно проложить более 18 км железнодорожных путей, а также постройка новой железнодорожной станции, туннеля и нескольких путепроводов.