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В ближайшее время новый транспорт появится в Москве и Перми.

Предприятие «ПК Транспортные системы» устроило презентацию, в рамках которой жителям Петербурга показали новый трамвай «Львёнок». Глава компании-производителя Александр Дубровин поведал журналистам о возможностях новинки и о том, откуда взялось его название. По его словам, одномодульный трамвай «Львёнок» способен единовременно перевозить до 155 пассажиров. Среди ключевых достоинств директор предприятия выделил интерьер салона транспортного средства, а также место водителя, которое она назвал «фантастическим». Экзотическое название модель получила, поскольку в России уже есть «Спасаны» и «Ласточки». «Львёнок» должен пощипать пёрышки всем птичкам, считает Дубровин. В настоящее время производитель уже начал переговоры о поставках нового трамвая в Пермь и Москву.

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