В Челябинске перекроют переезд на Свердловском тракте

Сегодня, 15:43

Пресс-служба администрации города сообщила, что железнодорожный переезд в Курчатовском районе на Свердловском тракте, 24 будут ремонтировать.

Этот переезд находится в районе проходной Челябинского цинкового завода. Движение автомобилей перекроют с 8:00 субботы, 21 июля по 20:00 воскресенья, 22 июля.

Автолюбителям придется объезжать это место. Хорошо хоть ремонт переезда спланировали на выходные дни – поток машин будет намного меньше, чем в будни.

А вообще, Свердловский тракт – одна из самых оживленных автомагистралей города, и при ее перекрытии в Челябинске должен моментально случиться коллапс.