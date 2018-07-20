«Он отходит от полуострова»: Жители Крыма рассказали о реальном состоянии Крымского моста

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Мост не выдерживает автомобильную нагрузку, шатается и трясётся. По словам экспертов, ситуацию усугубляет и сейсмологическая ситуация в регионе.

После открытия Крымского моста среди различных экспертов начались масштабные дискуссии. Одни выступают «за», другие выступают «против». В стороне не остались и обычные граждане. Недавно кто-то из жителей Крыма сфотографировал красивый кадр: над Крымским мостом ударила двойная молния.

Казалось бы, это красивое и уникальное природное явление, однако стало причиной настоящих баталий. Дело в том, что огромная часть людей не верит в безопасность Крымского моста. Такого же мнения и целый ряд специалистов. Если говорить объективно, то мост может не выдержать непогоду, сильный ветер и шторм.

Жители Крыма уже рассказали, что мост буквально трещит по швам. Говоря о его реальном состоянии, они отметили, мост не выдерживает веса машин, которые по нему проезжают. Кроме того, дорожное покрытие и перекрытия плохого качества, о чём свидетельствует большое количество ям и выбоин на, казалось бы, новом объекте.

На опубликованных видеозаписях видно, что на въезде в Керчь на улице Чкалова Крымский мост буквально отходит от территорий полуострова.

На фоне этого местные жители делятся своими впечатлениями после поездки по Крымскому мосту. По словам людей и их публикациям в Twitter, весь мост трясётся и колышется. Люди переживают, что он не выдержит шторма и попросту рухнет. Большинство комментариев были именно такого характера.

Между тем тревогу бьют экологи с геологами, и не только украинские, но и российские. Они не считают Крымский мост безопасным объектом. Дело в том, что Крым и Керченский пролив является очень сейсмологический активным участком. Это всё будет прямым негативным образом влиять на мост.

Казалось бы, элементарно объединить Крымский полуостров с курортами Сочи, но почему-то при СССР такого указа никто не давал. Тогда учёные и правительство знало, что мост рано или поздно разрушится.

К негативному и разрушительному влиянию погоды и сейсмологической ситуации добавляется и миграция льда в проливе.

Как бы то ни было, если Крымский мост всё же упадёт, то это нанесёт непоправимый урон экологии и принесёт десятки жертв.