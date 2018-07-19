В Москве на съезде с Садового на Новый Арбат появилась новая разметка

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Она позволит сократить время съезда. Если ранее оно равнялось 10 – 15 минутам, то сейчас не будет превышать трёх.

В Москве продолжают оптимизировать транспортные потоки. Сейчас новая разметка появилась на съезде с Садового на Новый Арбат.

Такое сообщение размещено сайтом столичного правительства.

Ранее за час съехать с Садового в этом направлении могли не более тысячи автомобилей. Потребность при этом составляла 1,5 – 1,7 тысяч машин.

Чтобы улучшить дорожную ситуацию, для съезда выделили две полосы, отделённые буферной зоной. Благодаря этой мере, время ожидания съезда с Садового на Новый Арбат сократилось, максимум, до трёх минут. Ранее водители на это тратили 10 – 15.

Согласно информации сайта, нововведение не ухудшит ситуацию с движением по Новому Арбату в направлении области.

Москве отведено шестое место в ТОП-10 мировых мегаполисов с самой развитой системой городского транспорта. По этому показателю она оказалась выше таких городов, как Нью-Йорк, Милан, Сеул и Чикаго.