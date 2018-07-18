Привидение сломало купленный накануне ЧМ-2018 автобус в Ростове

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Фантомный силуэт женщины отчетливо просматривается перед поврежденным автотранспортным средством, считают горожане.

В сети пользователи широко обсуждают снимок с транспортировки автобусов, приобретенных властями в Ростове накануне ЧМ-2018. Казалось бы, ничего необычного, всего лишь один купленный автобус из партии сломался. Однако очевидцы уверены, что транспортное средство сломало привидение, что и подтверждают сделанные ими снимки, где отчетливо виден фантом женщины, который застрял у борта грузовой машины-перевозчика. Именно ее неупокоенный дух, как считают ростовчане, для разминки решил поэкспериментировать с кондиционером, повредив его, а уж потом вывел из строя новенькую технику.

Главное, чтобы местные чиновники не воспользовались данным трюком, и не начали спихивать на потусторонние силы все свои оплошности и неисправности.