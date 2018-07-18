«Ничего грандиозного»: Путешественники рассказали об ужасных недоработках вокруг Крымского моста

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В России по-прежнему две беды и они усугубляются, считают путешественники. «Грандиозная стройка века» заставила их несколько раз потеряться.

Как рассказала одна из свидетельниц недоработок стройки, сам Крымский мост оказался вполне сносным, хотя с него не видно море и чувство грандиозности путешественников не настигло. Ужаснее дела обстоят вокруг моста. Главная проблема кроется в подъездах к нему с обеих сторон, которые расположен в никому не известных местах.

Более того, в опубликованном посте-отзыве девушка говорит и об указателях, которых либо нет, либо они ведут не в ту сторону. Благо, были строители. Ещё более странно себя ведут навигаторы и карты. Сначала электронный указатель показал им будущее: дороги, которых по факту ещё не существует и появятся они не скоро. На обратном пути блуждающие вновь не смогли найти подъезд и сделали огромный ненужный крюк, после чего мост с карт пропал совсем, и машина «полетела» над Керченским проливом.