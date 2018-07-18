«Адская поездка»: Жители Керчи раскрыли все изъяны Крыма

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Пробки, без туалетов, злостные ГИБДД-шники – останутся в памяти туристов еще очень долгое время.

Жители Керчи решили поехать в Симферополь и проинспектировать состояние дорог и качества покрытия. Стоит начать, что поездка переросла в ужас и кошмар для компании путешественников. Жители Керчи решили поделиться опытом «запоминающейся» поездки и раскрыли все изъяны Крыма. Вчера люди провели 17 часов в дороге по Крыму и были удивлены и возмущены. Оказалось, что вопрос пробок на полуострове стоит особо остро.

Есть места где оны искусственно сделаны представителями проверяющих структур, а именно сотрудники ГИБДД проверяют документы у водителей. Подобные фокусы делают полосу движения в узких пролетах нереальной для продолжения движения. На обочинах нет обещанных туалетов и мест, где можно попить воды. Этот вопрос вообще возмутил людей, поскольку в Крыму сейчас адская жара.

В добавок к этому хаосу полуостров стал съемочной площадкой, поскольку на своем пути жители Керчи встретили несколько команд с активным съемочным процессом. Адская поездка завершилась для людей утомлением, разочарованием и желанием больше не ехать в Крым.