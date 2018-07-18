«Полный провал»: Жители Самары просят прекратить эксперимент с кнопками для светофоров

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Механизмы работают некорректно и нарушают систему регулирования дорожного движения.

Жители Самары массово обращаются к властям с жалобами на нововведение, призванное облегчить жизнь пешеходам на городских транспортных магистралях. В частности, люди просят чиновников прекратить эксперимент с кнопками для светофоров. По словам горожан, инициативу ждёт полный провал, поскольку многие люди попросту не знакомы с работой данных кнопок.

Кроме того, сами механизмы работают некорректно. В случае же, если кнопка всё же влияет на работу светофора, то она может нарушить его функционирование, что ещё больше усугубит положение на дорогах. В этой связи самарцы предлагают завершить неудавшийся эксперимент и вернуться к тому, что было ранее. Стоит отметить, что обращаются в мэрию с соответствующим предложением не только водители, но и пешеходы, жизнь которых после внедрения инновации усложнилась не меньше, чем у автомобилистов.

Ранее мы писали, что проблемы с регулированием дорожного движения возникали у жителей Волгограда. Водители и пешеходы здесь на днях жаловались на то, что светофоры не работают. Это существенным образом усложняло процесс обеспечения безопасности движения транспорта на улицах.