В Омске вертолет Ми-2 продается по цене джипа

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На Avito появились объявления о продаже известного Ми-2. Всего таких объявлений на платформе по Омску размещено 4.

Как стало известно, в Омске вертолет-звезда отечественного авиарынка Ми-2 продается по цене джипа Mercedes-Benz GLE-класса 2015. Автор объявления оценил летательное средство в 4,1 млн рублей. Как известно, данные вертолеты будут модернизировать, поэтому в скором времени их ждет «второе рождение».

В описании «Барракуды» указано, что авиатранспорт использовался для полетов на рыбалку и охоту, а капитальный ремонт был сделан в 2014 году. В последний раз владелец пользовался Ми-2 в средине осени 2017 года, поэтому средство полностью обслужено.

Такие вертолеты можно купить и в других городах, даже на порядок дешевле – за 1,5 млн рублей. Советский аппарат продают в Ставрополе, Краснодаре и столице. Только в Москве продают 16 таких вертолетов.