«Автомобилисты в бешенстве»: Транспортный коллапс в Крыму не решится до 2020 года

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Многочасовые пробки испортили летний отдых россиянам, вынужденным стоять в 20-километровых заторах сразу после съезда с Крымского моста.

Год назад на участке автотрассы от поселка Приморский до Феодосии пробки казались чем-то немыслимым. С открытием Крымского моста ситуация кардинально изменилась. За два месяца переправой через Керченский пролив уже воспользовались более миллиона автомобилистов. Нахлынувшие рейсовые автобусы спровоцировали на полуострове «транспортный коллапс», который, согласно прогнозам экспертов, не решится до 2020 года.

Автомобилисты в бешенстве от таких новостей, однако не в Крымском мосту кроется причина 20-километровых пробок на участке трассы от поселка Приморский до Феодосии. Сейчас в республике строится 280-километровая автодорога «Таврида». Из-за работ туристические направления переполнены грузовиками, которые в паре с другим габаритным транспортом формируют многочасовые заторы.

Через два года «Таврида» откроется, раз и навсегда разрешив транспортный коллапс в Крыму.