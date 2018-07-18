В Ростове на нескольких участках ограничат движение в августе

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Автолюбителям придется приспособиться к новым маршрутам, поскольку ремонт продлится не один день.

С 6 по 30 августа в донской столице проведут ремонтные работы, что может стать испытанием для горожан. Профильное ведомство предупредило людей о грядущих переменах, но не все оказались довольными перекрытием движения и сменой маршрутов следования. Работы пройдут по ул. Филимоновская №69 до пр. Буденновский.

Ожидается, что за указанный период специалисты облагородят территорию и решат вопрос с тротуарами и бордюрами. В социальных сетях инициативу властей поддержали, люди активно готовы терпеть неудобства ради новой дороги, разметки, тротуаров.