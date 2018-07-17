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Речь идет об окончании строительства Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

Самые крупные дорожные стройки в Москве завершат к 2023 году. Такое заявление сделал Марат Хуснуллин, вице-мэр Москвы, на Московском Урбанистическом форуме.

Руководитель Стройкомплекса уточнил, что до конца года будет утверждены проектная документация и смета строительства еще одной скоростной магистрали - от "Нижегородской" Большой кольцевой линии метро проложат дорогу до Третьего транспортного кольца, которую потом планируют протянуть до Новой Москвы. Дальнейшие планы касаются прокладки поперечных линий, соединяющих отдельные районы. За счет таких коротких дорог надеются разгрузить скоростные магистрали и улучшить транспортную доступность всех без исключения районов и кварталов. Всего их будет порядка 100 штук.

В Стройкомплексе говорят, что за 5 лет намерены проложить до 500 км дорог около 100 мостов и тоннелей, а до 2027 года - еще не менее 400 км. Результатом строительства за 25 лет, начиная с 2011 года, станет 2000-километровая сеть и 400 наземных и подземных транспортных сооружений.

С 2011 по 2018 год в столице построили почти 850 км дорог. Новому дорожному каркасу Москвы обеспечат интеграцию с станциями метро, железной дороги и пересадочными узлами, объединив их в одну сеть.