Правительство России выделило 70 млн рублей на сельские дороги Бурятии

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На деньги из резервного фонда построят 11,85 км подъездной трассы, которая свяжет деревни Усановка и Тохорюкта с районными центрами, что позволит наладить транспортное сообщение с Улан-Удэ, улучшит транспортное сообщение между районами, а жителем деревень будет проще добраться до общественно значимых мест в городе.

Правительство Росси выделило почти 70 млн рублей на завершение строительства подъездной дорог с твердым покрытием протяженностью 11,85 км к поселку Усановка в Закаменском районе и улусу Тохорюкта в Хоринском районе. Новые сельские дороги свяжут деревни с районным центром. Бюджетные ассигнования на сумму 69,89 млн рублей из резервного фонда в 2018 году получит Росавтодор для предоставления субсидии бюджету Республики Бурятия, которые будут затрачены на ремонт дорог. Работы на данном участке стартовали еще в 2017 году, однако в связи с затянувшимися торгами и процедурой изменения проекта строительства из-за запрета создания дорожного покрытия в центральной экологической зоне в Байкальской природной территории, работы не были завершены в назначенный срок. До конца текущего года панируется ввести данные объекты в эксплуатацию.

Соответствующее распоряжение в рамках реализации программы развития сельского хозяйства, сырья и продовольствия в течение 2013-2020 годов подписал Дмитрий Медведев 13 июля. С текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации РФ.