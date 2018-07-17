В правительстве решили изменить ставки НДС для международных рейсов

Сегодня, 14:04

В правительстве России решили заняться изменениями в законодательстве относительно международных воздушных перевозок. Нулевая ставка НДС на некоторые услуги, предоставляемые в аэропортах, будет изменена.

В Государственную думу РФ правительство страны внесло два законопроекта, которые касаются налогообложения транспортной сферы. Такое распоряжение уже размещено на официальном сайте кабинета министров, где с ними можно ознакомиться подробно.

Известно, что в одном законе речь идет о том, что правительство единолично будет принимать решение о том, какие услуги в аэропортах, которые оказывают международные перевозки, будут облагаться нулевым налогом на добавленную стоимость. Такие изменения дадут возможность создать более гибкую систему налогообложения и скорректировать перечень подобных услуг.

Напомним, что на данный момент себестоимость услуг, которые оказываются аэропортом, вырастают на сумму невозмещаемого НДС, а это негативно сказывается на экономике страны. Кроме этого, есть данные о том, что правительство получит по установке ставки НДС для услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, авиационной безопасности, заправки самолетов, а также хранению авиационного топлива.

Во втором законопроекте речь идет об ликвидации правовых противоречий в вопросе об освобождении от уплаты НДС транспорта, который перевозит пассажиров по городским тарифам, которые устанавливаются муниципальным и государственным законодательством. На данный момент такие расходы не предусмотрены, что приводит к дополнительным расходам бюджета.