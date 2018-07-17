Омская мэрия закупит автобусы на миллиард рублей

Сегодня, 07:53

Представители власти заявили о намерениях обеспечить новым транспортом муниципальные предприятия.

Как стало известно по предварительным данным, Омская мэрия закупит автобусы почти на миллиард – 987 млн рублей. Омск снабдят 150 новыми автобусами, которые поступят уже в конце лета, а также в начале осени.

Из портала госзакупок появилась информация о появлении двух лотов на покупку транспорта. Документы, представленные на сайте, свидетельствуют о том, что покупки будут совершены в лизинг. Марку не указали, но уточнили, что автобусы должны быть среднего класса. ПАТП № 8 примет новые автобусы, поскольку недавно произошло слитие муниципальных предприятий. Поставщик должен будет предоставить транспортные средства в срок не позднее 60 дней после проведенного аукциона. Скорее всего, мэрия приобретет автобусы ПАЗ «Вектор NEXT».

Исполняющий обязанности директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец говорит, что эти автобусы в первую очередь комфортны для маломобильных пассажиров. Также наличие кондиционера в документации будет способствовать комфортности пассажиров.