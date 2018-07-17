Систему автоматической дозаправки самолетов протестировали в Европе

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Данная технология даст возможность понизить нагрузку операторов, которые посвящают этой процедуре большое количество времени.

Европейский авиастроительный концерн Airbus, при участии ВВС Австралии, провели тестирование новой системы автоматической дозаправки в воздухе.

По словам разработчиков, в будущем при дозаправке самолета человеку не придется выполнять эту процедуру самостоятельно. Технология, имеющая название Automatic Air-to-air Refueling, возьмет на себя обязанность по проведению операции и выполнит это в самый короткий промежуток времени.

Но несмотря на это, оператор также будет неотъемлемой частью экипажа дозаправщика.

Самолет A310MRTT выполнил семь сеансов заправки KC-30A. И все они оказались успешны. Оператору надо было лишь правильно направить заправочную штангу, остальной работой автоматика справилась сама.