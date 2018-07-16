На Мызинском мосту отфрезеровано 12 кв м асфальтобетонного покрытия

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Рабочие в Нижнем Новгороде активно приступили к ремонтным работам. Коммунальщики нацелены дойти до конструктива сооружения и осмотреть пролетные строения.

В Нижнем Новгороде проходят ремонтные работы на Мызинском мосту. Движение здесь частично перекрыто с 9 июля, движение для большегрузов ограничено. На данный момент силами 75 дорожных рабочих отфрезеровано почти 12 кв. м асфальтобетонного покрытия, снято более 250 кв. метров защитного слоя бетона. Здесь также задействованы специальные фрезеры, шовнарезчики, отбойные молотки и компрессоры. В МКУ «ГУММиД» отметили, что основная задача на текущем этапе ремонтных работ - разобрать строение до конструктивных элементов, что позволит произвести оценку состояния пролетных строений и базовых конструкций моста.

Согласно графику, все работы планируется завершить до октября 2018 года. Мэр города отметил, что график разрабатывался еще зимой, однако сейчас, оценив состояние моста можно смело утверждать, что рабочие справятся раньше намеченного срока. Однако точный объем работы будет определен лишь после вскрытия всего покрытия моста. На данный проект выделено около 408,5 млн. рублей из областного и городского бюджетов.