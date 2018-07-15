Сегодня, 16:20

Локальный конфликт между частными лицензированными перевозчиками Ростова-на-Дону и администрацией новейшей воздушной гаванью региона, грозит перерасти в общественный социальный конфликт.

Ростовские таксисты возмущены грабительскими тарифами «Платова», которые даны на откуп частной компании. По мнению представителей профсоюза «Таксист», легальные перевозчики, обеспечивающие пассажиропоток, не должны подвергаться жестким условиям расценок, которые на общих основаниях обуславливают парковку на территории аэропорта, а также повторного заезда на платные стоянки. Таксисты считают, что для тех, кто уже лицензировал свою деятельность в зоне аэропорта, должны существовать значительные скидки. Действительно, подключенные к возникшему конфликту юристы уверены, что администрация «Платова» безмолвно поощряя усредненность тарифов для любых видов транспорта на его территории, нарушает законодательство. На сегодня полтора часа стоянки стоит 500 рублей, затем та же сумма берется с водителей за каждый последующий час. Таксисты, работающие на лицензионных перевозчиков, вынуждены платить те же деньги, как и «бомбилы», ожидающие подходящего клиента.