Сегодня, 15:14

Много энтузиазма, столько же фантазии и желания, необходимо для того, чтобы из старой «семерки» сделать стильное авто.

В Севастополе энтузиасты сделали кабриолет из ВАЗа, после чего опубликовали на странице в социальной сети видео, не котором перевоплощенный символ отечественного автопрома проходит тест по дорогам родного города. Зрелище, хоть и не уникальное, но, все равно, впечатляющее. Необычный автомобиль привлекает внимание, как других участников дорожного движения, так и многочисленных прохожих. Пользователи социальных сетей не замедлили высказаться по этому поводу. Большинство из них оценили инициативу крымских «кулибиных», заявив, что в таком виде автомобиль имеет право на достойное существование. Правда, нашлись и скептики, которые заявили, что теперь детище российского автопрома больше напоминает аквариум или лохань. Судя по отсутствию ответных комментариев, создатели кабриолета не обиделись на критику.