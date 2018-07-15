Станции метро «Люблино» и «Марьино» поменяли режим работы

Сегодня, 09:03

На них период неудобств будет непродолжительным. Значительно дольше он на «Багратионовской».

На «Люблино» и «Марьино» вход и выход по одному из вестибюлей будет закрываться на все выходные, а также в рабочие дни после 22-00. Это продлится до конца июля.

В таком режиме они станут работать до 20 июля.

Затем придёт очередь южных вестибюлей «Люблино» и «Марьино». Они будут закрыты 20 июля с 22-00 до 23 июля.

На станции «Люблино» работы прекратятся 31 июля, а на «Марьино» - 27 июля. После этого станции вернутся в нормальный режим своей работы.

Для того, чтобы пассажирам входить или выходить на «Люблино» и «Марьино», нужно в указанный период пользоваться вестибюлями, которые противоположны закрытым.

На «Багратионовской» режим изменится с 16 июля и ограничения продлятся до 16 октября.

У западного вестибюля состоится открытие после проведённой реконструкции. Восточный сразу же закроется на ремонт. Соответственно произойдут изменения и в режиме работы платформы.

У «Русичей», идущих в центр, не станут открываться двери двух первых вагонов. Составы «Москва», идущие в том же направлении, не станут открывать двери в трёх первых вагонах.

Когда эти поезда будут следовать в обратном направлении, картина станет противоположной. То есть с последними вагонами.

Впрочем, существенного неудобства для пассажиров это не составит. На поездах нового поколения предусмотрен сквозной проход через все вагоны.