Новый поезд для метро разрабатывают в Москве

Сегодня, 19:23

Департамент транспорта столицы разрабатывает концепцию новейшего поезда метро. Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что новый поезд получил название «2020».

Цель этого проекта – не просто обновление дизайна вагонов метро. Нужны изменения в эргономике и для пассажиров, и для машиниста. В вагонах предусматриваются более широкие двери, кондиционирование, система безопасности. В помощь машинисту предусматривается система самодиагностики состава, а также система оценки самочувствия машиниста.

Хотя поезд разрабатывают в Москве, но интерьер вагонов проектируется совместно со студентами Санкт-Петербургской Художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица.

Более удобные сиденья, система поручней, наличие в вагонах зарядок для телефонов – это те мелочи, совокупность которых и создает новый уровень эргономичности.