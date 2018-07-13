В Москве изменит режим работы станция метро «Ховрино»

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С 16 июля по 16 октября 2018 года на Замоскворецкой линии московского метрополитена будет изменен график работы станции «Ховрино». Такая необходимость возникла из-за строительства новой станции «Беломорская».

Московские власти и руководство столичного метрополитена постоянно работают над улучшением качества услуг по перевозке населения и расширению сети метрополитена. Так, пассажирам, которые часто пользуются станцией «Ховрино», с 16 июля придется терпеть неудобства, ведь станция изменит режим работы на три месяца.

Руководство метрополитена сообщило, что такие неудобства временны и вызваны тем, что станция «Беломорская» должна быть построена в срок, установленный в проекте. Теперь пассажиры не смогут отправиться с «Ховрино» в нужном направлении в период с 23:00 и до утра. Такой срок был выбран не случайно – именно в это время пассажиры меньше всего ездят на метро. Согласно статистике, около 500 человек в ночное время пользуются услугами данного вида транспорта.

В указанный период поезд будет следовать только до станции «Речной вокзал», а дальше пассажиры будут вынуждены пересесть на другие виды транспорта. Строители уверены, что два дополнительных часа работы позволят гораздо быстрее завершить строительство новой станции.