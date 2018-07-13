Марат Хуснуллин: Для проектирования станций метро проведём около 10 конкурсов

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В них смогут поучаствовать не только отечественные, но и зарубежные архитекторы. Такое заявление было сделано заместителем мэра Москвы, в чьей компетенции находится градостроительная политика и строительство.

Марат Хуснуллин на встрече с участниками архитектурного сообщества проинформировал их, что для проектирования новых станций метро будут проведены около 10 конкурсов.

С его слов, сейчас уже готовятся технические задания. По мере того, как станции будут готовы к проектированию, они станут выставляться на конкурсы.

Хуснуллин сообщил, что в Москве уже есть практика проведения конкурсов с участием звёзд мировой архитектуры. Это касается особо значимых объектов, таких, как транспортные узлы или магистрали.

Ряд конкурсов проведёт город, другие будут инициированы инвесторами.

Творческие соревнования затронут не только проектирование станций метро. Хуснуллин сказал, это будет распространено и на строительство новых кварталов по программе реновации.

Также Хуснуллин проинформировал, что у районных архитекторов появилась возможность выступления с инициативой о необходимости возведения нового объекта или благоустройства. Именно они отвечают за то, как развивается тот или иной микрорайон.