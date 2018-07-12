В Воронеже 3,5 недели нельзя ездить по дороге вдоль ЖК «Резиденция»

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Ограничения начинаются 15 июля и закончатся только 10 августа. Причиной перекрытия станет реконструкция развязки на перекрестке улиц Героев Сибиряков, 9 Января и Антонова-Овсеенко.

С 15 июля в Воронеже на 3,5 недели водителям нельзя будет ездить по дороге вдоль ЖК «Резиденция». Решение перекрыть участок связано с проведением реконструкционных мероприятий. Администрация рекомендует шоферам определить лучший для себя маршрут по двум полосам под путепроводами на улице 9 Января.

Новая дорога будет открыта только 10 августа, тогда воронежские шоферы оценят действия властей, ведь проезжие части являются одним из острых вопросов в России. Ремонт лучше проводить в теплое время года, поскольку дорога износилась за зиму.