Воронежцы назвали дымящий городской автобус № 90 «скотовозом»

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На Ленинском проспекте участники дорожного движения зафиксировали неприятное зрелище – клубы черного дыма из едущего транспортного средства мешают трафику, закрывая видимость на трассе. Ролик, который сняли 10 июля в Воронеже, быстро распространился по сети.

Воронежцы под видео назвали дымящий городской автобус № 90 «скотовозом», который давно по нормативным актам списан, поэтому в нем стоит жуткая вонь и нет кондиционеров. Сами авторы видео отметили, что транспортное средство устраивает настоящую «коптильню» на дороге.

Горожане жаловались и ранее на неудовлетворительное состояние автобуса. По мнению пассажиров, в автобусе постоянно душно, а окна и двери в ужасном состоянии.