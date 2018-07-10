Аэропорт Хабаровска зарегистрировал миллионного пассажира

Сегодня, 17:50

Женщина получила хорошие призы за удачную посадку в одном из аэропортов.

В Хабаровском аэропорту Ирина Савина стала миллионным пассажиром с начала 2018 года. Это произошло во время регистрации на рейс в Симферополь. Женщина оказалась уроженкой дальневосточной столицы и получила в подарок сувениры и абонемент на обслуживание в бизнес-зал дважды в течение 2018 года. Известно, что пассажиропоток аэропорта Хабаровска вырос на 7% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что Иркутский аэропорт также зарегистрировал миллионного посетителя. Им оказалась студентка ИГМУ Дарья Захарченко, будущий фармацевт. Девушка рассказала, что уже сдала все экзамены и летит к себе домой в Бодайбо. VIP-обслуживание послужило подарком Дарье в этом полете, а также она получила годовой абонемент на 2018 год по бесплатному обслуживанию в бизнес-залах аэропорта.

Определить такого знаменательного пассажира в текущем пассажиропотоке достаточно сложно, однако существует специальная система подсчета, которую ведут специалисты аэропорта.