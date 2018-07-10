Гневный пост разоблачил всю подноготную отдыха на российском полуострове в этом году.
В социальных сетях все отдыхающие комментируют условия, цены, обслуживание на известных курортах мира. Ввиду увеличения пассажиропотока в Крыму (благодарю новоотстроенному мосту) люди начали публиковать свои мысли по поводу отдыха на полуострове. Туристы возмущены системой транспорта в Крыму летом 2018. Этот вывод можно сделать после анализа сотен гневных публикаций. Одна из отдыхающих рассказала, что ее отдых бесповоротно испорчен. Пожаловалась дама на высокие цены на проезд.
Билеты в Крым подорожали примерно на 30%. Кстати, авиакомпании тоже сократили частоту полетов на полуостров. И тоже примерно на треть. Предлагает девушка организовать удобные парковки не только в городах и возле побережья, сделать выгодные условия для авиакомпаний.