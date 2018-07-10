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Гневный пост разоблачил всю подноготную отдыха на российском полуострове в этом году.

В социальных сетях все отдыхающие комментируют условия, цены, обслуживание на известных курортах мира. Ввиду увеличения пассажиропотока в Крыму (благодарю новоотстроенному мосту) люди начали публиковать свои мысли по поводу отдыха на полуострове. Туристы возмущены системой транспорта в Крыму летом 2018. Этот вывод можно сделать после анализа сотен гневных публикаций. Одна из отдыхающих рассказала, что ее отдых бесповоротно испорчен. Пожаловалась дама на высокие цены на проезд.

«Готовы провести, как минимум, часов 20 за рулем и проехать 1400 км из Москвы в Симферополь - welcome!», - написала женщина.

Билеты в Крым подорожали примерно на 30%. Кстати, авиакомпании тоже сократили частоту полетов на полуостров. И тоже примерно на треть. Предлагает девушка организовать удобные парковки не только в городах и возле побережья, сделать выгодные условия для авиакомпаний.