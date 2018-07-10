Московский метрополитен выпустил тематические билеты к дню ВДВ

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В кассах метро Москвы появились специальные проездные билеты, которые оформлены в стиле Воздушно-десантных войск. Общее количество таких билетов «единый» составит 300 тысяч штук.

Руководство московского метрополитена решило по особому отметит воздушно-десантные войска, праздник которых отмечается ежегодно 2 августа. Специально к этой дате дизайнеры разработали новый проездной билет, на котором будет размещен логотип данного рода войск и лозунг: «Никто кроме нас!».

Известно, что такой тематический билет «Единый» уже доступен для покупки в кассах метро на всех станциях. Общее количество таких билетов оставит 300 тысяч штук и рассчитаны они на одну, две, 20 или 40 поездок.

В пресс-службе московского метрополитена заявили, что и далее планируют выпускать проездные билеты, которые будут приурочены к различным государственным и профессиональным праздникам, дабы лишний раз напомнить москвичам и гостям столицы о знаменательных датах. Известно, что к такому новшеству пассажиры метро отнеслись с интересом и поддержали данную инициативу руководства подземки.