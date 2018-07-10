Буквы "М" около всех входов в московское метро обновят до 2019 года

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Московский метрополитен теперь станет еще удобнее для своих пассажиров.

Сообщается, что работы по обновлению буквы "М" около входов в московское метро начнутся уже в 2018 году. Кардинальной вид буквы не поменяется, они лишь станут такими, какими уже были установлены новые ранее, красные и с подсветкой. Это облегчит возможность найти метро быстро и просто. Работы по замене всех букв планируют завершить в течение года. Сообщается, что их обновят до 2019 года.

Ранее было известно, что в метро осуществлялись попытки введения инноваций. К примеру, в одном из московских метро установили табло с обозначением времени прибытия вагона. Но многие пассажиры не оценили это нововведение. Табло было установлено так высоко, что поднимать голову многим было ни к чему. По их словам, им легче было отсчитать время прибытия вагона самостоятельно.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что планируется введение бесплатного проезда в пригородных поездах для пенсионеров.