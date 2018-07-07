На выезде из Брянска собралась огромная пробка

Сегодня, 20:57

Водители винят во всем «никому ненужный» мост и хотят вместо него трассу с двумя полосами.

Брянский мост сейчас проходит ремонтные работы, однако он является связывающим с поселком Шубино и именно поэтому на выезде из Брянска сегодня собралась огромная пробка. Хоть и поставили временный светофор, но он совсем не соответствует тому потоку машин, который ездит в выходные.

Раньше Брянский мост соединял железнодорожный и автобусный вокзалы, однако сейчас для этого уже не нужен, поэтому им бы «в мечтах» хотелось бы, чтобы мост не ремонтировали непонятно для чего, а вовсе снесли – вместо него проложили дорогу их двух полос движения.