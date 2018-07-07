В день матча России и Хорватии в Москве нет пробок и ажиотажа

Сегодня, 20:32

Водители московских такси говорят, что пока сегодня, в день матча России и Хорватии, ничего необычного для субботнего дня нет.

Заказов немного в сравнении с будними днями, пробок и ажиотажа нет. Видимо, многие болельщики уже покинули российскую столицу. Цены на услуги такси в Москве не поднялись. Маршруты заказанных машин обычные – в центр, к достопримечательностям, на вокзалы, в парки.

Увеличения количества заказов столичные таксисты ожидают после окончания футбольного матча. Тогда болельщики будут разъезжаться из баров, где они смотрели футбол.