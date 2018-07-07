VistaNews.ru


В день матча России и Хорватии в Москве нет пробок и ажиотажа

Сегодня, 20:32

Водители московских такси говорят, что пока сегодня, в день матча России и Хорватии, ничего необычного для субботнего дня нет.

Заказов немного в сравнении с будними днями, пробок и ажиотажа нет. Видимо, многие болельщики уже покинули российскую столицу. Цены на услуги такси в Москве не поднялись. Маршруты заказанных машин обычные – в центр, к достопримечательностям, на вокзалы, в парки.

Увеличения количества заказов столичные таксисты ожидают после окончания футбольного матча. Тогда болельщики будут разъезжаться из баров, где они смотрели футбол.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве проходят массовые пляски фанатов мексиканской сборной

Очевидец ДТП в Москве признателен российским правоохранительным органам

Такси в Москве подорожало почти втрое в связи с ЧМ-2018

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем