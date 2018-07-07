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Автомобилистам в Воронеже показали, что может скрывать их бензобак

Сегодня, 17:53

Ужасающее зрелище свидетельствует о крайне низком качестве топлива на российских АЗС.

В Воронеже местным автомобилистам наглядно показали, как качество бензина на заправках связано с техническим состоянием автомобиля. Механик опубликовал в одном из городских пабликов фото, где продемонстрировал горожанам, что может скрывать их бензобак. В частности, на снимке была показана гора грязи, которую вычистили из ёмкости для хранения топлива.

По словам автора публикации, к нему некоторое время назад обратился местный житель, который жаловался на неполадки его машины. Двигатель плохо работал, транспортное средство периодически глохло. После непродолжительной диагностики специалист выяснил, что причина кроется в загрязнении стенок бензобака. Очистка показала, что внутри находилась огромная масса грязи. Последняя попала туда вместе с бензином, который продаётся на российских заправках. Мужчина добавил, что после очистки автомобиль без проблем начал работать как новый.

Ранее мы писали, что Роскачество проверит бензин на российских АЗС после сообщений о недоливе. Специалисты организации намерены изучить продукт на российском рынке, поскольку подобного рода сигналы вызывают беспокойство у общественности.

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