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Собянин: В Москве заработает новая система по борьбе с пробками

Сегодня, 13:46

Ранее такого ещё не применялось. Актуальность новация получила при большом количестве массовых мероприятий.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве заработает новая система, предназначением которой станет борьба с пробками. Для этого будет создан передвижной ситуационный центр.

При возникновении заторов, специалисты этого центра смогут «перенастроить» светофоры с тем, чтобы на локальном участке улучшилось движение. Если его режим работы ненормальный то они смогут временно «добавить» в каком-то направлении зелёного цвета, а в каком-то – красного.

Собянин сообщил, что работа передвижного ситуационного центра в Москве станет осуществляться в местах, где будут проводиться массовые мероприятия.

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