В Москве в метро повесили табло в неудобном для пассажиров месте

Сегодня, 11:20

На станции метро Трубная монитор с указанием оставшегося времени до прибытия поезда установили слишком высоко.

Другие московские станции метро таких проблем не имеют. По какой причине табло оказалось на данной высоте, не поясняется. Жители столицы отметили, что там оно просто является бесполезным. Задирать голову, чтобы высматривать время на мониторе, очень неудобно. Проще в таком случае и вовсе туда не смотреть, примерно высчитывая, когда придёт поезд, самостоятельно.

Некоторые москвичи в Сети стали называть такую идею «гениальной задумкой строителей», отмечая, что очень надеются – на других станциях подобным образом «издеваться над пассажирами» не будут. Администрация метрополитена пока никак не ответила на жалобы людей.