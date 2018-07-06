Крымский мост пропустил почти 800 тысяч автомобилей

Вчера, 22:19

В том числе, по нему проехало около 9 тысяч автобусов с момента открытия, а с наступлением курортного сезона автомобильный трафик постепенно продолжает расти. Аварий на данном участке транспортного соединения фиксируется не много.

Крымский мост пропустил уже почти 800 тысяч автомобилей, об этом рассказали сотрудники Росавтодора. Сведения гласят, что с мая по начало июля среднесуточная интенсивность составляет 13, 15 и 18 тысяч автомобилей в сутки, при этом отмечена лишь положительная тенденция, то есть прирост автомобилей в сторону Крыма и обратно.

Относительно аварий – всего три аварии произошло за 1,5 месяца, и причины в основном заключаются в несоблюдении ПДД. На мосту автомобили периодически требуют эвакуации – из-за нехватки бензина и поломок, а вот останавливаться для «селфи» водители практически перестали, однако такие случаи иногда фиксируются.