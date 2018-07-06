Скончался создатель Икаруса-200

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Автобусы, которые создал Финта, не спутаешь ни с одной моделью других представителей общественного транспорта. Проект был создан 51 год назад и до сих пор в обиходе на дорогах.

1 июля скончался создатель, конструктор и дизайнер Икаруса-200 Ласло Финты. Его модель является до сих пор самой продаваемой из всех выпущенных за все время компании. Ikarus – это венгерская автомобильная компания, в которой Ласло появился в 1956 году, а спроектировал свою «звезду» через 11 лет – в 67-м.

Разработчик покинул мир в возрасте 84 года. Проститься с ним можно будет 12 июля в городе Помазе.

Икарус-200 имеет угловатую форму кузова, которая была очень актуальна в те года. В модель двухсотых входят несколько других автобусов – те, что были междугородними 250,255,256 и городскими 260,263,280,283.