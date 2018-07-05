Сегодня, 19:34

Временные меры необходимы для поддержания в норме федеральных дорог.

В пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал» сообщили о временном перекрытии дорог. Из-за аномальной жары закрыли трассу А-130 в Челябинской области. Критическая ситуация наблюдается из-за повышенных температур, которые провоцируют «таяние» асфальта. Под весом большегрузов дорожное покрытие портится и деформируется.

Из-за жары в 32 градуса сегодня перекрыли для многотонных автомобилей участок федеральной автодороги Челябинск-Троицк. Водителям также стоит помнить основные правила безопасности при переездах при высоких температурах. Нужно одеваться в одежду из натуральных тканей, пить воду (лучше не сладкую), отказаться от соленой и перченой еды.