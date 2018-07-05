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Иностранные болельщики поделились впечатлениями о московском метро

Сегодня, 09:51

Гости чемпионата по достоинству оценили подземку столицы. Некоторые архитекторы, которые также приехали болеть за игроков своих сборных, подчеркнули, что станции спланированы очень красиво и со вкусом.

Особенно иностранцы выделили несколько станций. Среди них "Комсомольская", "Маяковская" и "Парк Победы". Далее в списке «самых красивых» оказались станции "Таганская" и "Пушкинская". Чтобы не запутаться в многочисленных ветках московского метро, иностранцы использовали специальное мобильное приложение «Метро Москвы», в котором можно увидеть список станций.

Также в метро Москвы можно найти аудиогиды, которые могут выдать справки по метро сразу на нескольких иностранных языках английском и китайском. Иностранцы поделились своими впечатлениями и рассказали, что они никогда не встречали такой красивой подземки. Во время путешествия по столице иностранцам будет несложно пользоваться метрополитеном из-за оборудования, которое создали специально для ЧМ-2018.

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