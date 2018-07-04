"Хамы": Двух водителей в Ставрополе уволили за недостойное поведение

Сегодня, 19:58

Часто можно услышать в общественном транспорте неприятные комментарии от перевозчиков, однако мало кто жалуется «наверх» и ничего не меняется.

Двух водителей маршрутов №76 и №13м уволили за недостойное поведение по отношению к клиентам. В транспортной комиссии стали появляться жалобы на них, после чего и был разорван трудовой договор. Однако другим трем перевозчикам также досталось за неуважение к людям, но наказание более лояльное – выговор. Это «хамы» с маршрутов №42м, №120м и №32а.

При проверке всех остальных автобусов в Ставрополе были выявлены нарушения в расписании – еще одна из главных проблем для людей, которые вместо обещанных 3-5 минут могут ожидать транспорт больше 15 минут. Маршруты – штрафники - № 27, 27м, 38 и № 120м, их заставили в кратчайшие сроки исправлять ситуацию.