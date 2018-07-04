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Во время «Грильфеста-2018» под Белгородом перекроют участок дороги

Сегодня, 11:37

Фестиваль барбекю будет проводиться в «Пикник-парке» 7 июля. Организаторы сообщили, какая именно из частей дороги будет закрыта во время торжества.

Оказалось, что во время «Грильфеста-2018» под Белгородом перекроют участок дороги «Таврово-Соломино-Разумное». Это ограничение будет действовать весь день, с 9:00 до 23:00. Левая часть дороги будет функционировать, там планируют организовать двухстороннее движение. Также стало известно, что разрешенная скорость на данном участке будет составлять 20 км/ч.

Стало известно, что в данных направлениях запретят стоянки и остановки, установят ограничительные знаки. Стоянки будут доступны только для участников фестиваля.

Как сообщалось ранее, GrillFest-2018 будет вести телеведущий Джон Уоррен. Организаторы обещают незабываемые впечатления от яркой программы и классическое барбекю-меню от основных производителей мясных изделий.

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