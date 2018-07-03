Проезд для ставропольцев станет дороже

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С 15 июля, согласно измененным тарифам, ставропольцев ожидает рост цен на проезд в общественном транспорте.

Так, оплата проезда в маршрутке будет стоить 23 рубля, вместо привычных 20, а в автобусе цена билета с 18 вырастет до 21 рубля. Вместе с этими подорожаниями поднимется цена на льготные проездные. Их стоимость составит 630 рублей.

Стоимость проезда в Ставрополе не изменялась прошлогодней с зимы, хотя цены на топливо выросли, а налоги увеличились.

У перевозчиков возросли затраты по ремонту и содержанию транспортных средств. В связи с этим они обратились в городскую администрацию с предложением о повышении тарифов. Городские власти оценили сложившуюся ситуацию и вняли просьбам автоперевозчиков.

Но не все так плохо. Билеты в муниципальных видах транспорта не подорожают.