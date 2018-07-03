В Белгороде запустили новый автобус №35а

Сегодня, 20:20

В городе тестируют автобусный маршрут. Решение о том, оставить его или нет, примут, оценив его востребованность у горожан.

Добраться от ЖД вокзала до улицы Есенина будет проще и комфортнее.

Новенькие автобусы в Белгороде запустили пока для тестирования и изучения целесообразности этого маршрута. Движение транспорта будет начинаться в 07:00 и заканчиваться 19:00. Планируется, что время ожидание автобуса составит максимум 30 минут, согласно установленному интервалу между рейсами. Обслуживать маршрут будут автобусы среднего класса.

Новые автобусы будут следовать от Железнодорожного вокзала с остановками на Вокзальной, Белгородском проспекте, Б. Хмельницкого, Щорса, Губкина, Будённого и Бульваре Юности до улицы Есенина и обратно.