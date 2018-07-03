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Заканчивается эпоха жестких полок и дурно пахнущих гравитационных туалетов. Пассажирские железнодорожные перевозки в России подвергнутся концептуальным изменениям.

РЖД к 2025 году перестанут закупать плацкартные вагоны, которые морально и технически устарели. Уже в следующем году подвижной состав пополнится вагонами, прошедшими модернизацию. В частности, будет применена модель парного сцепа с герметизированным переходом и душевой кабинкой в одном из двух туалетов. Еще через год, в РЖД появятся двухэтажные вагоны, сегментированные по трем классам комфортности. Купе повышенной комфортности будет иметь индивидуальный душ.

В компании сообщают, что в два последующих года значительное повышение комфортности не повлияет на цену билетов. При модернизации подвижного состава будет учитываться не только мнение специалистов, но и пожелания пассажиров. К 2025 году все вагоны будут оборудованы биотуалетами, кондиционерами, usb-портами, а также еще множеством дополнительных устройств, обеспечивающих максимальный комфорт.