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Чиновник посетовал на отсутствие кондиционеров в автобусах Саратова

Сегодня, 20:36

Сегодня представители городской мэрии провели рейд по автобусам областного центра на предмет соблюдения температурного режима в общественном транспорте.

Замминистр транспорта саратовской области Сергей Балакин, заместитель начальника отдела транспортного обслуживания населения ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Александр Черобаев и чиновники мэрии прокатились в городских автобусах Саратова и проверили соблюдение требований температурного режима в общественном транспорте. Сотрудники изучили обстановку в 90, 53, 11 и 284 городских автобусах. Чиновников интересовало функционирование вентиляции, наличие открытых люков в салоне и то, как водители работают при такой температуре воздуха.

После рейда Балакин посетовал на отсутствие кондиционеров в автобусах, хотя считает, что даже они не помогут справиться с аномальной жарой. В региональном минтрансе сообщили, что на ближайшем общественном совете рассмотрят данную проблему и попытаются найти выход из сложной ситуации.

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