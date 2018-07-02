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Станция БКЛ «Рубцовская»: Собянин утвердил её дизайн

Сегодня, 20:05

В Москве продолжает развиваться Большая кольцевая линия метро. К строительству и к вводу в эксплуатацию готовятся всё новые и новые станции.

Одна из них – станция БКЛ «Рубцовская». Сергей Собянин уже утвердил её дизайн.

Известно, что входу в вестибюль придадут прозрачность за счёт стеклянных стен. Пол будет выполнен из гранита.

Москвичей и гостей столицы ожидает и неожиданность. Станция в пределах фасада будет покрыта с использованием перфорированных панелей. Это создаст полную иллюзию трёхмерного пространства. Такое сообщение в своём аккаунте оставил Сергей Собянин.

БКЛ предназначена для того, чтобы стать Третьим пересадочным контуром. Это должно привести к разгрузке пассажиропотоков на радиальных линиях.

В составе БКЛ будет 31 станция. «Рубцовская» - одна из них. Общая протяжённость нового кольца – около 67 километров.

Аналитики подсчитали, что возможностями БКЛ станут пользоваться за год до 380 миллионов пассажиров.

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