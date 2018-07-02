Фото «парковки» возмутило воронежцев откровенным хамством. В Воронеже замечен дерзкий установщик треног.
Нарушающий ПДД сотрудник решил, что ему правила не писаны вовсе. Мужчина выполняя свои обязанности, решил наплевать на нормы ПДД и поставил свою «ласточку» носом в асфальт. Машина стояла неестественно. Но даже этот факт не возмутил мужчину. Он продолжил заниматься своим делом. Однако незамеченным он не остался. Прохожие сделали серию снимков, где смогли запечатлить нарушителя на улице Героев Сибиряков.
Такое поведение мужчины, должно быть оценено его руководством. Поскольку если ситуация повторится вновь, люди могут и не ограничится постами в социальных сетях.