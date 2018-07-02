«Лопухи и дороги»: В Екатеринбурге «по-новому» ремонтируют ямы

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Для супер укладки дорожного покрытия используют лопухи и асфальт.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о нанотехнологичном ремонте дорог в Екатеринбурге. В паблике «Подслушано Екатеринбург» опубликованы кадры первых и окончательных результатов стараний не известных «дорожников». По видимому на тротуаре находился железный люк, который приглянулся металлоискателям, а чтобы избавиться от ямы, «самовыдвиженцы» принялись своими способами решать проблему открытой канализационной скважины.

«Ещё одна новая технология по ремонту ям в Екатеринбурге. Рядом с улицей Готвальда на дно ямы уложили лопухи, а сверху засыпали асфальтом», - написали очевидцы необычного ремонта.

Кто сделал этот наноремонт с лопухами и асфальтом, остается загадкой, однако возможно этот вариант будет идеальным, но до первого дождя или ливня, но факт остается фактом: в Екатеринбурге «по-новому» ремонтируют ямы. Очевидцы в шутку говорят, что в России теперь может появится новое выражение:«лопухи и дороги».