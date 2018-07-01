В Краснодаре на дорогах появятся новые знаки

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Таким образом власти хотят увеличить пропускную способность некоторых улиц.

Владимир Архипов, который работает главой краснодарского департамента транспорта, сообщил, что в Краснодаре на нечётной стороне улицы Полины Осипенко, а именно на участке между улицей Ставропольская и КИМ, вскоре будет запрещена стоянка и остановка автомобилей. На этих дорогах также появятся соответствующие новые дорожные знаки.

Такое решение необходимо, чтобы увеличить пропускную способность на улице Полины Осипенко. Оставленные на обочинах машины мешают остальным участникам движения. Архипов обращается к автолюбителям Краснодара с просьбой быть внимательней и соблюдать ПДД.

Работы по установке ряда новых знаков будут проводить вплоть до 20 июля.